Gazzetta - Simeone verso Napoli e Petagna al Monza: sblocca tutto l'addio di Mancuso che va al Como

Può essersi sbloccata la doppia trattativa in entrata e uscita nel Napoli con Simeone in azzurro e Petagna al Monza. Decisivo l'addio di Mancuso che dal Monza passa al Como. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli, arrivano novità importanti per il futuro di Simeone e Petagna con il Napoli:

Petagna e Simeone, che dovranno sbloccarsi simultaneamente perché finché non esce l’ex atalantino in direzione Monza (che ha liberato a sua volta un posto prestando Mancuso al Como) non può arrivare il Cholito dal Verona.