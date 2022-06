Gazzetta - Si fanno largo tre scenari sul futuro di Koulibaly

Calciomercato Napoli - Sono tre gli scenari possibili riguardo il futuro di Kalidou Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa chiarezza sul destino del difensore che ha contratto in scadenza nel 2023.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il senegalese Quella di Koulibaly è la questione per certi versi più delicata, perché l’ingaggio del difensore è quello più pesante sul bilancio del club (6 milioni netti, 11 con le tasse per la società). Al tempo stesso il tecnico Spalletti spinge per tenere il forte difensore, che dovrebbe essere il futuro capitano. In questi giorni il procuratore Fali Ramadani sentirà De Laurentiis. Le soluzioni possibili sono tre per Kalidou: resta ma senza rinnovare e va via a parametro zero fra un anno; il suo agente porta un’offerta intorno ai 40 milioni e il Napoli lo cede; accetta la proposta di rinnovo del club che dovrebbe essere di altri 4 anni a circa 4 milioni di euro netti più bonus".