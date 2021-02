Gazzetta - Senza l'errore di Maksimovic le cose sarebbero andate diversamente! Il Genoa è stato bravissimo a capitalizzare i regali

Ultime notizie Napoli - Il Genoa è stato bravissimo a capitalizzare i regali del Napoli e a vincere la terza partita consecutiva, secondo la Gazzetta dello Sport.

"La facilità nel creare occasioni potenzialmente da gol contro una formazione completamente dedita alla copertura denota un buon impianto di gioco. Già nei primi sei minuti il Napoli aveva costretto Perin a tre parate. Poi un passaggio sbagliato di Maksimovic ha preso in controtempo Demme consentendo a Badelj di pescare Pandev davanti alla porta. È mancata un po’ di precisione, e qualche giocatore non è al massimo. Ma senza l’errore del primo gol le cose sarebbero andate o probabilmente in modo diverso"