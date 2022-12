Gazzetta - Scambio Zanoli-Bereszynski: la data dell'annuncio ufficiale

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le ultime in merito allo scambio tra Napoli e Sampdoria per quanto riguarda i prestiti di Zanoli e Bereszynski. L'affare è già bello che fatto, non ci saranno sorprese. Entrambi i terzini aspettano soltanto l'ufficialità per trasferirsi. La Gazzetta dello Sport svela quando ci sarà l'annuncio.

Scambio Zanoli-Bereszynski: data annuncio

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: