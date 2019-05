Gazzetta - Sarri via da Napoli perché il rapporto con De Laurentiis s’era guastato, s'è lasciato dietro una scia di sarcasmi

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport ed editorialista della Gazzetta dello Sport, sull'edizione odierna del quotidiano racconta il suo punto di vista su Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea ed ex Napoli, dato molto vicino all'approdo alla Juventus. Vi proponiamo uno stralcio:

"Sarri se ne è andato da Napoli l’anno scorso perché il rapporto con De Laurentiis s’era guastato, come sempre succede quando un’opera realizzata da due persone suscita ammirazione nei confronti di una e contestazione per l’altra. Se ne è andato lasciandosi dietro, oltre a un amore che ha complicato la prima stagione di Ancelotti, una scia di sarcasmi: tanti consensi, ma guardate che non ha vinto niente. Se domani dovesse succedere, perché il Chelsea è arrivato alla finale di Europa League, state pur certi che i suoi detrattori diranno «ha vinto perché la sua squadra quest’anno gioca meno bene»"