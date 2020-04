Gazzetta - Rrahmani-Napoli, plusvalenza d'oro per il Verona: tutte le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle plusvalenze del Verona con Rrahmani ed Amrabat: "Le casse dell’Hellas, in una fase delicata, con la ricaduta dell’emergenza che avrà per tutto il calcio un impatto gravoso, possono appoggiarsi al traino delle plusvalenze prodotte dalla doppia operazione completata: circa 30 milioni, l’utile per il Verona, che ha ingaggiato Rrahmani dalla Dinamo Zagabria pagando 2,1 milioni di euro e che riscatterà per una cifra vicina ai 3.5 milioni il cartellino di Amrabat dal Bruges. Per il difensore kosovaro, il Napoli ne ha versati 15, mentre sono 20 quelli sborsati dalla Fiorentina per il centrocampista marocchino".