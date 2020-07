Gazzetta - Roma, tanti ballottaggi aperti in vista di Napoli! Smalling, Veretout e Dzeko comporranno l'asse centrale

Ultimissime notizie calcio Napoli - La Roma di Fonseca si prepara a sfidare il Napoli in una gara fondamentale per il tecnico giallorosso, alle prese con una crisi profonda sia di gioco che di risultati. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il portoghese si affiderà ad un asse centrale composta di forza ed esperienza, con Smalling in difesa, Veretout a centrocampo e Dzeko in avanti. Per il resto sono tanti i dubbi ed i ballottaggi che restano ancora aperti: in porta si contendono una maglia da titolare Pau Lopez e Mirante, sulla destra dubbio Santon-Zappacosta, mentre in avanti è sfida a tre tra Cengiz Under, Carles Perez e Justin Kluivert.

