Gazzetta - Roma-Napoli, si va verso le 50.000 presenze: è il dato più alto degli ultimi 4 anni per questa sfida

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di uno stadio Olimpico di Roma degno delle grandi occasioni per la sfida di domenica tra i giallorossi ed il Napoli.

"Nonostante sia solo mercoledì, domenica per il match col Napoli all’Olimpico sono stati venduti già 41.000 spettatori, di cui 20.000 abbonati. Entrambe le cifre, però, sono destinate a crescere per avvicinarsi ai 50.000, nonostante già ora il totale rappresenti il più alto delle ultime 4 stagioni per questa sfida".