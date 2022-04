Gazzetta - Rivoluzione Napoli: certe 6 cessioni. Giuntoli ha già chiuso 2 nuovi acquisti

Restyling Napoli sul calciomercato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che anticipa gli addii che ci saranno al prossimo 30 giugno in casa azzurra. La società avvierà un profondo restyling tecnico ed anagrafico sulla rosa attuale allenata da Luciano Spalletti.

"Il Napoli sta avviando una piccola grande rivoluzione che ringiovanirà la squadra che avrà a disposizione il tecnico Luciano Spalletti. Usciranno a scadenza di contratto sicuramente Insigne, Ghoulam e Malcuit e probabilmente anche Ospina e Mertens (per questi ultimi c’è ancora uno spiraglio per il rinnovo) oltre a Tuanzebe che rientrerà in Premier dal prestito. Dalla Liga arriverà il terzino sinistro Mathias Olivera (24 anni) e dalla Georgia il 21enne esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia".