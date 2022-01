Gazzetta - Riscatto cartellino Anguissa: ADL chiede sconto al Fulham

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul riscatto del cartellino di Anguissa da parte del Napoli.

"Il mediano africano ha mostrato di sapersi inserire in fretta, mostrando buona intesa con i compagni e con quello che gli chiedeva l’allenatore. Con il Fulham, il club che ne detiene il cartellino, c’è un accordo con diritto di riscatto a 15 milioni di euro esercitabili entro giugno. Dunque il club ha tutto il tempo per riflettere, così come il giocatore che si è ambientato bene a Napoli. I prossimi tre mesi saranno fondamentali per verificare quanto di buono realizzato a inizio stagione e per capire se questo matrimonio potrà continuare. Al momento le quotazioni di vedere in futuro Anguissa ancora in azzurro salgono. Al tempo stesso però De Laurentiis proverà ad ottenere uno sconto dal club inglese rispetto a quei 15 milioni prefissati"