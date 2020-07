Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Lega Serie A vuole inviare al Governo il protocollo che prevede la riapertura parziale degli stadi. Duecento pagine di cui il presupposto fondamentale è la tutela della salute, con dei distinguo in base allo stadio e alla regione, con una relazione per ogni specifico impianto della Serie A. Si spinge per l'occupazione di un terzo dei posti disponibili o anche di una parte maggiore, in alcuni casi.