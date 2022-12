Gazzetta - Questo Napoli non vuole perdere mai nemmeno in amichevole

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport evidenzia la voglia di questo Napoli di non voler perdere nemmeno una gara amichevole:

"Insomma questo Napoli è in salute e non vuol perdere mai, manco in un’amichevole turca. Anzi conferma una caratteristica già ammirata in campionato: quando va sotto di punteggio la reazione è immediata perché mentalmente questo è un gruppo dominante, che vuol sempre tenere il pallino del gioco. E così dopo l’iniziale vantaggio di Zaha (causato da un errore in uscita di Juan Jesus), il Napoli ha trovato il pari in 2’"