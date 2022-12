Gazzetta punta su Raspadori: può essere l’arma in più della ripartenza, la nuova energia nella volata scudetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta molto su Giacomo Raspadori per la seconda parte del campionato:

"Il gol allo Spezia al 90’ ha regalato tre punti, ma anche cancellato di colpo le ansie da prestazione del passato contro le “piccole”, tallone d’Achille delle ultime stagioni. Luciano aspetta a San Siro il Jack di Coppa (4 reti in 5 gare di Champions) e non solo perché si giocherà di mercoledì: Raspadori può essere l’arma in più della ripartenza, la nuova energia nella volata scudetto. Che dipenderà sempre dall’enorme potenziale offensivo e dalla carica dell’uomo mascherato: con un Osimhen così, sarebbe un peccato non crederci".