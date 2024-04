Gazzetta punta il dito: il Napoli perde palla e balla, come se i problemi fossero talmente tanti che risolverli era impossibile

Ultime notizie SSC Napoli - È come se i problemi della stagione del Napoli fossero stati talmente tanti che risolverli tutti insieme era impossibile, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il Napoli dell’ultima gestione ha inseguito principalmente la ricerca della spettacolarità offensiva perduta:

“Quella che ha abbagliato nell’anno dello scudetto, senza riuscire a combinarla con la tenuta della retroguardia. Le preventive in possesso? Non pervenute. Il Napoli perde palla e balla. E poi non compensa con la cattiveria agonistica, magari alimentata da una sorta di voglia di vendicarsi per quella nottataccia di Coppa Italia. Niente, i duelli premiano quasi sempre gli uomini in maglia gialla”