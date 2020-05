Gazzetta - Protocollo Figc, tanti dubbi del Comitato Tecnico Scientifico: c'è il rebus legato ai viaggi delle squadre

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul protocollo Figc: "La riunione degli scienziati del governo che ha cominciato ad affrontare il tema, è riassumibile in una parola: scetticismo. Ci sono due questioni che più di altre, hanno provocato questa prima conclusione, che ha portato a giudicare «insufficiente», parole usate da Spadafora, il protocollo della Figc. Una guarda già alle partite e riguarda la possibilità che gruppi di 50-60 persone si possano spostare per l’Italia, da una regione all’altra, in corridoi protetti e negativizzati è stata considerata velleitaria. A quanto sembra, il faticoso percorso di cambiamento del protocollo potrebbe passare per alcune correzioni formulate anche sulla base delle «linee guida» per gli sport professionistici aggiornate dalle Federazione medico-sportiva. È probabile che si possa ipotizzare un numero maggiori di pit stop per i tamponi e test sierologici. Uno sforzo per arrivare vicino al rischio zero"