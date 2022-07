Gazzetta - Problemi con Solbakken, il Napoli vira su Kostic: può arrivare a condizioni vantaggiose

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo visto che Matteo Politano ha chiesto di essere ceduto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport lancia un nome nuovo per gli azzurri: Filip Kostic. Il calciatore ha ancora un altro anno con l'Eintracht e non costerebbe molto.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Per questo le ali d’attacco avranno grande importanza. Kvaratskhelia ha qualità importanti, ma gli servirà tempo per capire il nostro campionato. E se oltre a Insigne partirà pure Politano, serviranno uomini nuovi capaci di segnare e mandare in gol i compagni. Gerard Deulofeu, catalano dell’Udinese, rimane in pole perché può giocare sia da esterno, sia da sottopunta.

E se sul norvegese Ola Solbakken sarà complicato battere la concorrenza della Roma, ecco che una delle piste alternative porta al serbo dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic: ha quasi 30 anni ma tanta esperienza e potrebbe arrivare a costi accessibili, visto che fra un anno è a scadenza di contratto".