Probabili formazioni Napoli-Benevento, Gazzetta: Mario Rui e Rrahmani in vantaggio su Ghoulam e Maksimovic [GRAFICO]

Ultime Serie A - La Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli-Benevento, che si terrà domani alle ore 18.

QUI NAPOLI

Davanti ad Alex Meret linea a quattro formata da Di Lorenzo-Rrahmani-Koulibaly-Mario Rui, centrocampo con Fabian ed Elmas ai lati di Bakayoko. Più avanti Piotr Zielinski, alle spalle di Politano ed Insigne. Due ballottaggi: Mario Rui e Rrahmani in vantaggio su Ghoulam e Maksimovic.

QUI BENEVENTO

Albero di Natale per Inzaghi, con Montipò in porta e linea difensiva composta da Depaoli-Tuia-Caldirola-Barba. Trio di centrocampo con Hetemaj e Viola ai lati di Schiattarella, davanti a loro Ionita e Caprari in supporto a Lapadula. Due ballottaggi: Tuia e Ionita in vantaggio su Foulon e Roberto Insigne.