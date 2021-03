Gazzetta - Pressioni sull’Ats Milano, l’Inter teme che si lascino partire i nazionali per scelta politica

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sulla situazione Covid in casa Inter:

"L’intreccio, in casi come questi, tra motivi sanitari e decisioni politiche è molto stretto. E qui si spiega l’indignazione dell’Inter tutta e di conseguenza anche del suo allenatore, a fronte dell’ipotesi.

La domanda che si fanno i nerazzurri è la seguente: possono le ragioni politiche prevalere su quelle sanitarie? La rottura dell’isolamento stabilito di 14 giorni, di fatto, autorizzerebbe i pensieri negativi. Anche perché le pressioni dirette e indirette che le varie nazionali stanno facendo per avere a disposizione i propri giocatori sono fortissime.

L’interesse, in questa vicenda, è anche trasversale, in fondo i punti di vista sono molteplici e si guarda con attenzione al caso Inter. Forse è per questo che nella stessa Ats nelle ultime ore non filtra più una posizione troppo rigida, rispetto all’eventualità di una partenza dei nazionali".