Gazzetta presenta il Liverpool: "Va a mille, ma la difesa concede sempre qualcosina! Non avere Alisson toglie sicurezza"

Ultimissime calcio Napoli - Il giorno di Napoli-Liverpool, debutto della Champions League 2019-2020, si avvicina e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla presentazione della squadra di Jurgen Klopp, che ieri ha vinto per 3-1 contro il Newcastle. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Klopp ha il sorriso extralarge: sta vivendo il momento migliore della sua carriera e riportare il titolo inglese a Liverpool, dopo un’attesa lunga trent’anni, completerebbe l’opera del tedesco, avviata con la conquista della sesta Champions. Il Liverpool una squadra in cui il motore va a mille e le capacità di reazione sono formidabili. Nei primi venti minuti hanno pagato il conto della sosta internazionale, ma oliati i soliti meccanismi, la macchina è ripartita. La difesa concede sempre qualcosina e non avere Alisson tra i pali toglie qualcosa in termini di sicurezza, ma quando parte all’assalto la banda di Klopp è irresistibile. Napoli sarà un bel banco di prova”