Gazzetta presenta Demme: "Diego realizza il sogno di una vita! A Napoli vuole però dimostrare di essere molto più di un campione virtuale"

Ultimissime Calcio Napoli - È come se una favola diventasse storia, come se la magia diventasse realtà. Diego Demme realizza il sogno di una vita e va a giocare in Italia, il paese d’origine di papà Enzo. Non solo: indosserà la maglia del Napoli, quella squadra leggendaria nella quale giocavano Giordano e Maradona, gli eroi di suo padre. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport lo presenta così:

"Fin da quando era bambino Diego è sempre stato intrigato dalle sue origini. Il destino, inoltre, gli ha fatto un altro regalo: Diego potrà infatti giocare per Gattuso, il suo idolo d’infanzia. Darà alla squadra corsa e passione: sa giocare sia da interno che da play, ma può essere spostato anche sulla fascia. Diego è un professionista esemplare, anzi, lo è doppiamente: da ottobre rappresentava la squadra ufficiale del Lipsia anche nei tornei di e-sport. A Napoli vuole però dimostrare di essere molto più di un campione virtuale"