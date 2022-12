Gazzetta - Pogba sogna il Napoli ma Allegri frena sul rientro in campo

Calcio Napoli - C'è grande cautela sul recupero di Paul Pogba in casa Juve. Il centrocampista sogna di poterci essere contro il napoli ma Allegri, come si legge su gazzetta, sembra volerci andare con i piedi di piombo:

"A Londra non ci sarà nemmeno Vlahovic, rientrato alla Continassa dopo il Mondiale con la Serbia, ma bisognoso ancora di lavoro differenziato per cercare di smaltire i dolori al pube che lo tormentano ormai da mesi. E naturalmente non viaggerà per l’Inghilterra nemmeno Pogba: il francese dovrebbe tornare in gruppo tra un paio di settimane. Sogna il Napoli, Paul, ma Max Allegri conta di averlo in panchina a metà-fine gennaio e al top a febbraio"