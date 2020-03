Gazzetta - Caos Coppa Italia, non ci sono date disponibili per le semifinali: avanza l'ipotesi final four in estate

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riassunto le ipotesi formulate da Gravina per il campionato di serie A: "Gravina ha formulato le varie ipotesi. La prima - la più augurabile, perché prevede la ripresa delle attività dopo il 3 aprile - è quella di portare a termine il torneo recuperando le prossime due giornate con le date del 20 maggio e del 31 maggio, spostando in avanti di una settimana la conclusione del torneo. L’ipotesi, però, non prevede che la Juventus arrivi in fondo alla Champions League, la cui finale è fissata per il 30 maggio. La seconda via porta alla cristallizzazione della classifica attuale, dunque scudetto alla Juventus oggi prima in classifica. L’ultima, in qualche modo rivoluzionaria, l’ha presentata lo stesso presidente federale, ovvero «l’introduzione dei playoff e dei playout. L’assegnazione dello scudetto potrebbe avvenire attraverso un playoff tra le prime quattro classificate, lasciando la possibilità alla federazione di indicare le squadre che hanno diritto a partecipare alle competizioni internazionali, dunque Champions ed Europa League». Certo, in questo caso andrebbe in qualche modo dato un valore alla classifica che si è determinata fin qui: evidente che le posizioni di Juventus e Lazio sarebbero differenti rispetto a quelle di Atalanta e Inter. Il tutto andrebbe comunque studiato nei dettagli: difficile pensare che si possa partire prima delle semifinali, estendendo il discorso alle prime 6-8 della Serie A. Nessuna delle ipotesi di scuola prevede la chiusura della Coppa Italia entro questa stagione sportiva. Non ci sono date disponibili per semifinali di ritorno e finali. Ecco perché si fa sempre più strada l’idea di una final four stile basket da disputare in estate. Tutto, forse, sarebbe più semplice con lo slittamento dell’Europeo, per il quale c’è chiaramente bisogno di una rivisitazione dei calendari a livello internazionale. Strada che però non è in alcun modo da escludere".