Gazzetta - Più leggera ma non solo, i dettagli della nuova maschera di Osimhen: ecco per quanto dovrà indossarla

Napoli calcio - Per quanto tempo Osimhen dovrà indossare ancora la maschera? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante dovrà indossarla per almeno un altro mese. oggi gli verrà consegnata una maschera nuova e molto più leggera.

"Il suo volto dovrà essere ancora protetto per evitare colpi pericolosi in questa fase di recupero. Così sulla struttura sono state segnate in rosso le parti da ridurre per alleggerirla e renderla meno impattante sul volto. In particolare, la maschera verrà ridimensionata sulla fronte e in basso. Inoltre, sarà più aperta nella zona dell’occhio sinistro che è stata la parte maggiormente interessata dall’operazione. La maschera già di per se stessa molto leggera diventerà pertanto ancor più piccola. Le modifiche sono state realizzate immediatamente dopo presso la ditta di ortopedia del dottor Roberto Ruggiero. Oggi, la maschera nel nuovo formato verrà consegnata ad Osimhen che la potrà indossare subito in allenamento. E soprattutto la utilizzerà domenica nella trasferta di Venezia. Dovrebbe portarla per un mese".