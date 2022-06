Gazzetta - Petagna è nell'elenco degli attaccanti graditi al Monza

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport inserisce il nome di Andrea Petagna nella lista degli attaccanti che potrebbero fare al caso del Monza per la prossima sessione di mercato.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"C’è attesa anche per capire se il placet di Pinamonti all’Atalanta è definitivo o esiste un margine di manovra entro il quale muoversi in questi giorni. Altrimenti in attacco si tornerà a valutare altri profili: Cutrone appunto, ma anche Petagna del Napoli, Borja Mayoral del Real Madrid e il classico Mister X"