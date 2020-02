Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle condizioni fisiche di Demme:

"L’ex capitano del Lipsia non ci sarà, stasera. Il suo nome è nell’elenco dei convocati, ma difficilmente sarà in campo, perché sta smaltendo un attacco influenzale. Per evitare un possibile contagio, Gattuso ha deciso di farlo viaggiare da solo e non con la squadra, ieri pomeriggio, per raggiungere Genova. Il suo posto dovrebbe spettare al giovane Elmas"