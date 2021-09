Gazzetta - Per l'Inter il problemino è che il Milan allunga in classifica e forse lo farà anche il Napoli stasera

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul pari tra Inter e Atalanta: "Poteva vincere l’Inter se il rigore di Dimarco non si fosse stampato sulla traversa. Ma lo stesso discorso vale per l’Atalanta: la moviola “retroattiva” nega a Piccoli una rete da centravantone di belle speranze qual è. Alla fine giusto così. Probabilmente Sacchi dirà che ci voleva più coraggio in qualche scelta, ma l’atteggiamento in campo è stato sempre offensivo. Per l’Inter il problemino è che il Milan allunga e forse lo farà anche il Napoli. Ma c’è, eccome. E anche l’Atalanta è tornata".