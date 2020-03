Gazzetta - Per Faraoni sarà duello tra Napoli e Roma: il Verona pronto a dare vita ad un'asta

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul duello Napoli-Roma per Faraoni: "L’altro oro del Verona si chiama Davide Faraoni. Alcuni pezzi pregiati della rosa gialloblù sono già stati ceduti (Amir Rrahmani al Napoli, Sofyan Amrabat alla Fiorentina), per Marash Kumbulla si annuncia un’asta, ma anche per il laterale dell’Hellas c’è grande interesse: Napoli e Roma lo seguono. Faraoni è uno dei titolarissimi di Juric, un intoccabile per il tecnico di Spalato.Il Verona l’ha ingaggiato a gennaio 2019, prelevandolo dal Crotone. Fondamentale nella scalata alla promozione, è diventato un big nel suo ruolo, rivelandosi uno dei migliori interpreti italiani in quella zona di campo. Completo e, all’occorrenza, polivalente – in B, con Grosso, lo si è visto incidere anche come mediano –, i riflettori che sono puntati su di lui sono in aumento: 8-10 milioni di euro, la valutazione che fa il mercato di lui".