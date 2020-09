Gazzetta - Per De Laurentiis contatti con Ferrero, Barone ed altri: a Milano ha accusato un malore

Mercoledì, di rientro da Milano dove aveva partecipato all’assemblea di Lega, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato comunicata la positività al Covid-19, esito del tampone effettuato martedì come racconta la Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis è arrivato alla sede dell’assemblea, e dall’auto all’ingresso non ha indossato la mascherina. Lo avrebbe poi fatto all’interno della sala dove è iniziata l’assemblea. In quei frangenti ha accusato un malore determinato, secondo lui, da un’indigestione di ostriche. Durante l’assemblea è stata rispettata la distanza dei banchi, al buffet in tanti si sono avvicinati senza mascherina, mentre De Laurentiis si è intrattenuto a discutere con Ferrero, Joe Barone e altri presidenti, alcuni con e altri senza mascherina. E sempre senza mascherina il presidente del Napoli si presentato ai giornalisti prima e dopo l’incontro"