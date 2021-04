Gazzetta pazza del Napoli: questa squadra è un lunapark, fantasia e divertimento regalate a piene mani!

ULTIME CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato con entusiasmo la vittoria del Napoli. La prestazione degli azzurri ha convinto totalmente il quotidiano sotto l'aspetto anche qualitativo.

Rino Gattuso

TORINO-NAPOLI: L'ELOGIO DI GAZZETTA

Il quotidiano scrive sul Napoli: "Comunque, al di là di numeri e calendario, a confortare di più la banda Gattuso dev’essere la qualità della prestazione in generale. E, in particolare, il numero di occasioni da gol: questo Napoli è un lunapark. Fantasia e divertimento regalate a piene mani. Per contro, la difesa ha concesso pochissimo, e sì che Belotti e Sanabria sono attaccanti di valore assoluto: beh, ingabbiati. Sì, certo, il Toro ha dovuto giocare in salita a causa della falsa partenza, però nemmeno nelle giornate più negative la porta di Sirigu aveva subito tanti assalti. Il portiere in questa circostanza non ha dovuto fare miracoli per evitare la goleada"