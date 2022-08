Gazzetta - Parole ADL sui calciatori africani: prossimo anno decisivo per Osimhen e Anguissa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude problemi dopo le parole di De Laurentiis sui calciatori africani. Il prossimo anno potrebbero cambiare alcune cose per Osimhen e Anguissa:

"Dunque, nessun braccio di ferro c’è stato in passato ma chissà che non possano sorgere problemi l’estate prossima visto che De Laurentiis ha detto chiaramente di volere «una rinuncia firmata» al torneo continentale da parte dei suoi africani. Qualcosa in più si capirà a partire da giugno 2023, quando i grandi club europei torneranno a fare la corte a Osimhen (il Bayern sottotraccia resta interessato ma ora Victor è incedibile) e potrebbero accorgersi del talento di Anguissa (che il Napoli ha riscattato per 15 milioni dal Fulham).

Allora De Laurentiis dovrà decidere cosa fare sapendo che appunto non potrà disporre nel gennaio 2024 dei suoi due talenti africani perché Osimhen ed Anguissa non rinunceranno mai a giocare con le rispettive nazionali nella competizione continentale per loro più importante".