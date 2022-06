Gazzetta - Ounas vuole andare a scadenza per strappare un ingaggio migliore: si rischia braccio di ferro con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive la delicata situazione di Adam Ounas. L'algerino ha rifiutato il rinnovo ed è ora ufficialmente sul mercato avendo solo un anno di contratto. Senza offerte rischia di finire fuori rosa.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"A proposito, Ounas ha diversi estimatori (Salernitana ed anche Monza e Torino) ma il contratto in scadenza 2023 tiene tutti sulla corda: il Napoli che vorrebbe cederlo, il calciatore che intende aspettare per eventualmente strappare un ingaggio migliore da «svincolato» ed i club interessati che non intendono alzare la posta. Si rischia il braccio di ferro".