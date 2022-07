Gazzetta - Ounas primo obiettivo del Bologna: l'algerino piace anche ad altri due club di A

Adam Ounas nel mirino del Bologna. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa il nome dell'attaccante algerino per sostituire Riccardo Orsolini nel team allenato da Sinisa Mihajlovic.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Con l’operazione Ilicic a viaggiare su un binario a parte, in attacco potrebbe arrivare un’uscita importante come quella di Riccardo Orsolini, insieme al centrale belga Theate uno degli uomini rossoblu più in vetrina in questo momento. L’esterno ascolano piace al Torino, che potrebbe tornare a farsi sotto dopo il tesoretto incassato dalla cessione di Bremer, e allora ecco che nel radar del Bologna compare Adam Ounas, in uscita dal Napoli.

Sull’attaccante esterno franco algerino ci sono anche Lecce e Salernitana, ma già in passato era stato un nome accostato ai rossoblu nella gestione Mihajlovic a dimostrazione di quanto il giocatore riscuota sia stimato dall’allenatore".