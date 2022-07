Gazzetta - Ounas e Petagna in uscita: il Napoli sogna una incredibile doppietta in attacco

Il Napoli sogna la doppietta in attacco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che evidenzia come i movimenti in entrata dipendano soprattutto dalle uscite di Ounas e Petagna che piace molto al Monza.

Petagna-Monza: le ultime

"La situazione dell’algerino è in divenire, con offerte italiane ma anche estere che però non convincono a pieno, mentre per Petagna al Monza «è ancora tutto da vedere» come ha detto Adriano Galliani. Nell’incastro ci finirebbe dentro anche uno tra Broja e Simeone, nel ruolo di prima alternativa ad Osimhen ma l’arrivo dell’albanese - o in subordine quello del Cholito - non chiuderebbe affatto le porte a Raspadori, anzi nei sogni del Napoli c’è una clamorosa “doppietta”".



