Gazzetta - Osimhen verso la cessione: il rinnovo di Mertens non è un caso, la scelta di ADL

Il Napoli lavora al calciomercato della prossima stagione con il presidente Aurelio De Laurentiis che sta facendo delle scelte importanti in vista del prossimo anno.

Napoli: cessione Osimhen, ADL apre a Mertens

Calciomercato Napoli - Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giuntoli e il club non si lasceranno sorprendere nel momento in cui arrivasse l’offertona per Osimhen. E non è un caso che, dopo una iniziale chiusura, ora De Laurentiis abbia aperto al rinnovo di Ciro Mertens, che oggi compie 35 anni. Alla fine l’esperto cannoniere belga diventerà il trait d’union fra il Napoli di oggi e quello che sarà nella prossima stagione.