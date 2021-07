Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Osimhen trascorrerà gli ultimi giorni di vacanza a Lagos, prima di fare rientro a Napoli. Per l’inizio della prossima settimana è previsto il raduno al Training Center di Castel Volturno (programma ancora da definire) per le rituali visite mediche, prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in programma il 15 prossimo. L’attaccante nigeriano sarà uno dei punti di forza del progetto tecnico di Luciano Spalletti"