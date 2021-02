Gazzetta - Osimhen non ricorda nulla dell'incidente: stamattina ha chiesto lumi al dott. Canonico

Napoli - Il sito della Gazzetta dello Sport racconta ulteriori dettagli su Osimhen: "Non ha ricordi, Osimhen, dell’incidente. Stamattina, ha chiesto lumi al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco. Quei minuti in cui è rimasto incosciente, hanno generato il panico, in campo e sulle tribune, dove era accomodati gli infermieri in servizio allo stadio. Per fortuna, Osimhen è ritornato cosciente già prima di raggiungere l’ospedale in ambulanza. Il riposo della notte, poi, l’ha aiutato a riprendersi per bene".