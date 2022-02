Gazzetta - Osimhen, la visita di controllo ha confermato che va verso la piena guarigione

Napoli Calcio - Osimhen procede verso la piena guarigione. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa un punto della situazione sull'attaccante dopo la visita di ieri con il professore Tartaro.

"Ieri pomeriggio, il 23 enne nigeriano è stato visitato dal professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che lo ha operato insieme al dottor Raffaele Canonico, il responsabile dello staff medico del Napoli. Per verificare come si stanno cicatrizzando i tagli interni e quelli attorno all’occhio sinistro. I riscontri sono stati positivi ed hanno sottolineato come Osimhen proceda verso la piena guarigione"