Gazzetta - Osimhen in panca con l’Ajax: Spalletti deciderà se inserirlo a gara in corso

Calcio Napoli - Victor Osimhen partirà dalla panchina contro l'Ajax. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto della situazione sulle condizioni dell'attaccante nigeriano assente da Napoli-Liverpool di Champions League.

Osimhen in panchina Napoli-Ajax

Come si legge sulla Gazzetta dello port, Osimhen sarà convocato per la sfida di domani sera al Maradona ma si accomoderà in panchina. Victor spera di poter entrare nella parte finale del match se ci saranno le condizioni per farlo. Spalletti deciderà cosa fare. Nessuno vuole correre rischi inutili specialmente dopo un infortunio di tipo muscolare come quello subito da Victor.