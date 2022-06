Gazzetta - Olivera presente al raduno di Castel Volturno: verranno accertate condizioni dopo infortunio con la Celeste

Mathias Olivera sarà regolarmente presente al raduno a Castel Volturno. Il terzino sinistro uruguaiano si è messo alle spalle l'infortunio patito l'ultima volta in nazionale. Un incidente che aveva fatto preoccupare molto i tifosi ed anche lo staff medico del Napoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il dottor Canonico effettuerà nuovi controlli sul calciatore prima di dargli il definitivo via libera.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli, intanto, ha già cambiato pelle sulle corsie esterne, specie in difesa. Olivera è partito ieri dall’Uruguay per raggiungere l’Europa, farà un salto in Spagna dove ha giocato con la maglia del Getafe e poi si metterà a disposizione del Napoli sin dal primo giorno del precampionato, facendo in modo che il responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, si accerti delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato con la Celeste".

