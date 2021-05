Gazzetta - Oggi l'udienza di Gasperini per aver insultato ispettore al controllo antidoping: rischia 20 giorni di stop

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Gian Piero Gasperini con il fiato sospeso, in campo e fuori. Anzitutto per la volata Champions, ma anche per l’incubo squalifica che oggi potrebbe materializzarsi, con la sentenza per la vicenda degli insulti a un ispettore antidoping, per i quali è stato deferito lo scorso 13 aprile. Il tecnico dovrà dare la sua versione dei fatti, dopo che il procuratore Pierfilippo Laviani ha chiesto 20 giorni di squalifica con l’accusa di insulti e di aver interrotto un test a sorpresa su Gosens"