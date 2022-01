Gazzetta - Nuovo protocollo Serie A: vince il modello Premier League, stop con 12 positivi. Vengono esclusi i Primavera

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport illustra le linee guida del nuovo protocollo della Serie A per quanto riguarda i casi Covid. Sono tante le novità al suo interno.

"Nel documento praticamente approvato si sottolinea la validità della famosa circolare della quarantena soft, che consentì la ripartenza della serie A dopo il lockdown, permettendo ai contatti stretti dei positivi di continuare ad allenarsi e di giocare le partite. Ma c’è di più, nella bozza, destinata dopo l’appuntamento con la conferenza Stato-Regioni a passare al vaglio del Cts prima di diventare una circolare del ministero della Salute, si fissa anche una nuova asticella: al raggiungimento di una soglia di positività fra i calciatori/atleti del gruppo squadra, la partita sarà rinviata. Si sarebbe trovato un compromesso al 35 per cento. Per dire, in una rosa calcistica di 33-34 calciatori fino a 11 casi di positività si potrebbe giocare, con 12 non più. L’espressione «gruppo squadra» sarebbe da leggere quindi senza l’inclusione dei Primavera, qualcosa di molto più vicino al modello Premier League".