Gazzetta - Nuovi guai per Brozovic: lite con i medici al pronto soccorso. Inter irritata, in arrivo sanzioni

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive su Brozovic:

"E difficilmente l’Inter archivierà questa seconda sbandata senza prendere altri provvedimenti. Anche perché i fatti stavolta sono un pochino più complicati da giustificare, con un’aggressione verbale prima a medici e pazienti di un pronto soccorso e poi alle forze dell’ordine arrivate per provare a calmare la furia del croato. Tutto si è chiuso con le scuse di Brozo, ma il danno ormai era fatto. I fatti Secondo le ricostruzioni dell’Ansa, Brozo ha dato in escandescenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba, un croato di 42 anni, prima delle altre persone presenti, più gravi di lui. Dopo aver cercato di calmarlo, i sanitari hanno chiamato i carabinieri. Ma nemmeno il loro arrivo ha calmato l’interista. Solo quando i militari gli hanno chiaramente detto di darsi una calmata perché il suo comportamento stava diventando eccessivo e avrebbe rischiato conseguenze penali, Brozovic è tornato in sé, chiudendo la vicenda con le scuse a pazienti e medici".