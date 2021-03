Gazzetta - Non solo Zaccagni, il Napoli ha presentato un'offerta anche per Barak: doppio indizio sull'arrivo di Juric in panchina

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbe più di qualche indizio su Ivan Juric come prossimo allenatore del Napoli. La trattativa ormai chiusa per Zaccagni e l'offerta per Barak sarebbero la prova dell'arrivo del tecnico croato.

Antonin Barak

JURIC-NAPOLI: IL DOPPIO INDIZIO

La rosea scrive a tal proposito su Juric: "E’ un allenatore che piace sia al presidente sia a Cristiano Giuntoli. Il quale, proprio con il Verona, ha avviato dalla scorsa estate la trattativa per l’acquisto di Zaccagni che dovrebbe concludersi al termine di questa stagione. L’indiscrezione dell’ultima ora, invece, riguarda Barak che, con Zaccagni, tiene in piedi il centrocampo del Verona. Due giocatori che piacciono molto al ds napoletano che li ritiene funzionali al nuovo progetto tecnico. Giuntoli ha presentato una prima offerta al club veneto di 10 milioni di euro per Zaccagni e i due club hanno ben presto trovato l’intesa: per fine stagione si aspetta l’ok del giocatore. E lo stesso dirigente è pronto a presentare un’offerta simile per Barak che in prospettiva dovrà coprire l’uscita di Bakayoko. Operazioni che aprono ad una considerazione logica sull’interesse del Napoli per Juric"