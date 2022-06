Gazzetta - Non solo Ostigard, c'è un altro nome come quarto centrale Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il quarto centrale che il Napoli dovrà prendere dopo che Tuanzebe non è stato riscattato.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli sta provando a chiudere per Ostigard, un’operazione che fra cartellino e ingaggio non vada oltre i 5 milioni con il Brighton, che ne detiene i diritti. La speranza, se il norvegese sarà ingaggiato, è che possa intanto crescere all’ombra di Koulibaly per avere il tempo di maturare e affermarsi. Un altro giocatore seguito da tempo dal Napoli è Min-jae Kim, classe 1996 coreano, pilastro della sua nazionale, potente e bravo anche nella impostazione del gioco".