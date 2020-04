Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Vertonghen: "Nell’affare ci sta mettendo lo zampino Romelu Lukaku, compagno di nazionale e grande amico: l’attaccante sta infatti provando a convincere Jan a trasferirsi a Milano. Ex «collega» prima nell’Ajax e poi negli Spurs di Eriksen, Vertonghen piace anche al Napoli, con l’altro Diavolo Rosso Mertens che in questo caso spinge per la soluzione azzurra"