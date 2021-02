Gazzetta - Non solo Benitez, De Laurentiis valuta anche tre allenatori emergenti per la prossima stagione

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "L’idea per la prossima stagione sarebbe quella di ripartire da un tecnico emergente. A De Laurentiis piace molto Juric, che ha già valutato in passato, così come è molto apprezzato Italiano, al quale ha fatto i complimenti e con cui si è intrattenuto a discutere dopo il blitz del suo Spezia al Maradona. Ipotesi, ovviamente, che la proprietà sta valutando e che comprendono pure Roberto De Zerbi. Si tratta di profili giovani, con idee innovative, per i quali Napoli potrebbe essere un punto di arrivo anche perché senza Champions League il progetto subirebbe un naturale ridimensionamento che prevede un abbattimento dei costi".