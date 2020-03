Gazzetta - Non si arrende De Laurentiis, vorrebbe il Napoli in campo nel più breve tempo possibile: si è accesa l’ennesima polemica

Ultime notizie - Ripartire o non ripartire, tentare di concludere il campionato o meno. La Serie A riflette ma sarà la situazione sanitaria del Paese a dettare i prossimi passi, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Serviranno aggiornamenti ed è il motivo per cui l’appuntamento è stato rimandato alla metà della prossima settimana e poi a prima di Pasqua. Nel frattempo reggono le ipotesi, tranne quelle più ottimistiche che puntavano sulla ripresa a inizio maggio. Lotito ha fatto un passo indietro: l’appuntamento per gli allenamenti della Lazio è rimandato. Non si arrende invece De Laurentiis, che vorrebbe il Napoli in campo nel più breve tempo possibile: si è accesa l’ennesima polemica con Marotta, a.d. nerazzurro, che invece invocava prudenza"