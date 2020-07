Gazzetta - Nessuno come la panchina del Napoli: record di subentrati con gol per Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Ben 5 gol, e praticamente tutti decisivi, utili a portare punti pesanti in classifica. Il Napoli, battendo l’Udinese in quel modo, e soprattutto coi quei due goleador, Milik e Politano entrati a gara in corso, è in vetta alla speciale graduatoria delle squadre che più hanno fruito, dalla ripresa del torneo, dei cambi, cioè dei gol... della panchina. Un primato che condivide col Sassuolo di De Zerbi. Un valore aggiunto, una panchina da Champions League verrebbe da dire, una spinta garantita da chi inizia la gara sedendo in panca e poi - ritagliandosi il suo spazio - finisce addirittura nella riga dei marcatori con punti spesso decisivi. Dalla ripresa del torneo Napoli e Sassuolo hanno segnato 5 volte coi subentrati, a 4 reti Atalanta, Inter, Milan e Sampdoria e a 3 Fiorentina col Genoa. No, non sono robot i suoi ragazzi come s’è affrettato a dire Gattuso dopo avere ribaltato le speranze dell’Udinese. Ma con la panchina competitiva, capace di raddrizzarti una gara che ha preso una brutta piega, una panca da Champions League, migliorare il rapporto azioni gol sprecate e gol fatti potrebbe essere più facile".