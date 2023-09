Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport, Natan potrebbe fare il suo esordio da titolare contro l'Udinese:

"A Braga è arrivato l’esordio in maglia azzurra ma è entrato soltanto per i minuti di recupero, per questo è remota la possibilità che l’allenatore lo schieri titolare. Più probabile un impiego contro l’Udinese, a questo punto, approfittando anche della spinta del Maradona e magari aumentando gradualmente il minutaggio con l’utilizzo a gara in corso a Bologna".