Gazzetta - Natan a rischio esclusione con il Braga: il motivo della scelta di Mazzarri

Napoli Calcio - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il difensore Natan rischia seriamente l'esclusione dalla gara di domani contro il Braga. La decisione sarebbe di natura esclusivamente tecnica da parte di Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"A furia di spostarsi verso l’esterno Natan rischia di rimanere fuori dal campo. Walter Mazzarri aspetta a tirare le conclusioni, ma il tecnico è rimasto positivamente colpito dalle sovrapposizioni offerte a sinistra nel finale della sfida alla Juventus da Alessandro Zanoli, nonostante sia un destro.

Considerando che presto sarà recuperato Mario Rui, l’allenatore per domani potrebbe decidere di dare spazio proprio a Zanoli, lasciando fuori per un turno Natan, visto che Juan Jesus in mezzo si è mosso abbastanza bene".